Investeringsaftale vil give friere markedsadgang i Kina for europæiske virksomheder.

EU og Kina er enige om en omfattende investeringsaftale, som vil liberalisere markedsadgang. Det skriver EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen på Twitter.

Meddelelsen fra Ursula von der Leyen kom efter en telefonkonference mellem Kinas præsident, Xi Jinping, den tyske forbundskansler, Angela Merkel, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, EU-præsident Charles Michel og von der Leyen selv.

Den længe ventede investeringsaftale, som vil åbne den kinesiske økonomi mere for europæiske virksomheder, har været undervejs siden 2014.

Den har central betydning for EU, der i stigende grad ser Kina som en økonomisk konkurrent.

Den kinesiske præsident siger efter telefonkonferencen, at aftalen vil stimulere verdensøkonomien efter coronaviruspandemien.

- Aftalen vil fremme økonomisk globalisering og frihandel, siger Xi og understreger, at den vil skabe større markeder og skabe et bedre forretningsmiljø for både europæiske og kinesiske investorer.

Xi siger videre, at EU og Kina bør styrke deres dialog og øge den gensidige tillid og samarbejdet og gå ind i reelle bestræbelser på at løse uenigheder.

Sidste år meddelte de to parter, at forhandlingerne ville blive afsluttet ved udgangen af 2020.

Aftalen ventes at skabe gnidninger i forholdet til den kommende amerikanske administration under Joe Biden.

I Tyskland er der massiv støtte til aftalen trods bekymringer over menneskerettighedskrænkelser i Kina, skriver flere nyhedsmedier.

/ritzau/AFP