Israel vil evakuere civile i Rafah for at kunne angribe Hamas. "Alarmerende", siger EU's udenrigschef.

Både FN og EU ser med bekymring på Israels plan om at evakuere civil i Rafah for så at bekæmpe resterende del af Hamas.

EU's udenrigschef, Josep Borell, skriver på det sociale medie X, at Israels planer er "alarmerende".

- Det ville have katastrofale konsekvenser og forværre den i forvejen alvorlige humanitære situation og de uudholdelige civile tab, siger Josep Borell.

FN-talsmand Stéphane Dujarric er også bekymret.

- Vi er ekstremt bekymrede for civilbefolkningens skæbne i Rafah, sagde han fredag.

FN har yderligere sagt, at de palæstinensiske civile i Rafah skal beskyttes, men at der ikke skulle være tvungne massefordrivelser af de civile, da det ifølge FN vil være i strid med international lov.

Det skriver AFP og Reuters.

Udmeldingen er heller ikke gået ubemærket hen hos den omstridte organisation UNRWA.

UNRWA er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten. Organisationen er under anklage for at have haft ansatte med tråde til Hamas.

- Der er en følelse af stigende angst, stigende panik i Rafah, fordi folk dybest set ikke aner, hvor de skal tage hen, siger Philippe Lazzarini, der er leder af UNRWA.

Mere end halvdelen af Gazas 2,3 millioner indbyggere bor lige nu i Rafah, mange af dem er internt fordrevne.

Det vil derfor kunne få store konsekvenser, hvis der angribes i området, hvor læger og hjælpearbejdere i forvejen kæmper for at kunne levere et minimum af hjælp til områdets beboere.

- Ingen krig kan tillades i en gigantisk flygtningelejr, lyder det fra Jan Egeland, der er generalsekretær i Norwegian Refugee Council (NRC).

Netanyahus udtalelser er ikke faldet i god jord hos den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.

Fredag er hans kontor kommet med en udmelding om, at den israelske præsidents plan har til formål at fordrive palæstinenserne fra deres land.

Kontoret siger yderligere, at de vil holde både den israelske regering og den amerikanske administration ansvarlige for planens følger.

/ritzau/