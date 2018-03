USA kan ikke retfærdiggøre ståltold med hensynet til landets nationale sikkerhed, siger EU-repræsentant i WTO.

Genève. EU og en række store lande retter på et møde fredag i verdenshandelsorganisationen WTO skarp kritik af USA's nye told på stål og aluminium. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er Kina og Rusland, der har taget initiativ til debatten. Ifølge Reuters bakker blandt andre Japan, Brasilien, New Zealand, Tyrkiet, Sydkorea, Thailand, Pakistan, Norge, Australien, Indien og Schweiz op om kritikken.

EU's repræsentant på mødet siger, at der ikke er en holdbar begrundelse for USA's metaltold. USA kan ifølge EU-udsendingen ikke bruge hensynet til sin nationale sikkerhed for at holde sin egen stålindustri i live.

/ritzau/