Der er stadig stor uenighed om blandt andet fiskeri ved forhandlingerne om en handelsaftale efter brexit.

Der er stadig "betydelige kløfter" i forhandlingerne mellem EU og Storbritannien.

Det meddeler den britiske premierminister Boris Johnsons kontor, efter at han og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, lørdag holdt virtuelt møde om brexitforhandlingerne.

Både Johnson og Leyen beder deres forhandlere arbejde intenst på at nå frem til en handelsaftale mellem parterne efter brexit.

Ifølge Boris Johnsons stab i Downing Street er der "sket fremskridt i de seneste uger, men der er stadig betydelige kløfter, særligt - men ikke kun - inden for fiskeri, lige vilkår og regeringsførelse".

Uden aftale vil Storbritannien fra 1. januar helt og holdent blive behandlet som et tredjeland i forhold til EU. Det vil betyde, at et helt nyt og krævende toldregime træder i kraft.

Under forhandlingerne har Storbritannien insisteret på at få adgang til EU's indre marked. Men regeringen i London har samtidig afvist at underkaste sig afgørelser ved EU-Domstolen.

Der er ikke stor tillid fra EU's side til Storbritannien, efter at Johnson med en lov har annulleret en vital del af den skilsmisseaftale, som blev indgået mellem EU og Storbritannien i december. Nemlig den aftale, som sikrede, at der med brexit ikke ville opstå en hård grænse mellem Nordirland og Irland.

EU kalder det et brud på folkeretten at løbe fra aftalen og gør klar til at sagsøge Storbritannien.

/ritzau/Reuters