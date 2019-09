Tilbageholdelse af midler for EU-lande, som ikke overholder retsstatsprincipperne, skal diskuteres på EU-møde.

Ungarn indtager mandag den varme stol i Bruxelles, når udenrigs- og europaministre fra de øvrige EU-lande for første gang i en høring spørger ind til retsstatsprincipperne i landet.

- Noget af det, som vi fra dansk side lægger vægt på, er hele spørgsmålet om domstolenes uafhængighed, mediefriheden og mediepluralismen i Ungarn, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) før mødet.

Ministrene skal også drøfte et forslag om at tilbageholde EU-midler, når principperne ikke overholdes.

- Det er et meget fornuftigt forslag, som i øvrigt glæder hele Europa, alle EU-landene, siger Kofod.

Det er et år siden, at Europa-Parlamentet besluttede, at der skal åbnes en såkaldt artikel 7-proces mod Ungarn.

I artikel 7 står, at man i yderste konsekvens kan tage stemmeretten fra et medlemsland. I realiteten synes det udfald - i øjeblikket - at være udelukket, da det kræver enstemmighed.

Der er indledt en lignende proces mod Polen. Den har EU-Kommissionen initieret. Der har allerede været flere høringer af Polen.

Finland har besluttet, at spørgsmålet om retsstatsprincipper er en topprioritet i anden halvdel af 2019, mens Finland har formandskabet i EU.

/ritzau/