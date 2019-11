Det bliver sværere for EU og Iran at finde diplomatisk løsning for atomaftalen, hvis ikke Iran viser velvilje.

EU-landene vil sende et klart signal til den iranske regering om, at den internationale atomaftale fra 2015 skal overholdes, når EU-landenes udenrigsministre mødes i Bruxelles mandag.

Sådan lyder meldingen fra Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), inden mødet.

- Det er vigtigt at sende et signal fra Europa og mig om, at Iran skal overholde aftalen.

- Det er den bedste aftale, vi har, for at forhindre, at Iran kan udvikle atomvåben, og det bliver sværere og sværere, når Iran gang på gang selv overskrider aftalens bestemmelser, siger udenrigsministeren.

Torsdag sidste uge kom det frem, at Iran havde tilbageholdt en inspektør fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

Det strider imod den internationale aftale om begrænsning af landets atomaktiviteter, som Iran indgik med blandt andre EU og USA i 2015.

USA trak sig dog ud aftalen i maj sidste år og genindførte mange af de ellers ophævede sanktioner. Det har fået Iran til igen at berige uran, hvilket også strider imod aftalen.

Signalet tegner ikke godt for aftalen mellem EU og Iran, og den danske udenrigsminister understreger, at EU forventer klare linjer fremadrettet.

- Det er vigtigt, at Iran viser en reel vilje til at ville overholde aftalen, og det budskab skal stå klart fra alle os, der er interesseret i at finde en diplomatisk løsning, siger Jeppe Kofod.

Foruden atomaftalen vil ministrene diskutere ministerrådets tidligere våbeneksportsrestriktioner til Tyrkiet samt sikring af civilbefolkningen i Syrien og Tyrkiet.

/ritzau/