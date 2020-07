Seks polske ansøgninger om økonomisk støtte til projekter afvises af EU-Kommissionen for brud på EU-regler.

EU-Kommissionen har afvist seks polske ansøgninger om økonomisk støtte til projekter om bysamarbejde, fordi pengene skal bruges i byer, hvor der er indført LGBT-frie zoner.

Zonerne er i strid med EU's grundlæggende regler, og Polen vil derfor ikke få penge, skriver EU's ligestillingskommissær, Helena Dalli, på Twitter.

- EU-værdier og grundlæggende rettigheder skal respekteres af medlemslande og statslige myndigheder.

- Det er grunden til, at seks ansøgninger om bysamarbejde fra polske myndigheder, som har vedtaget de LGBT-frie zoner, er blevet afvist.

LGBT er en international betegnelse, som blandt andet dækker over seksuelle betegnelser lesbiske, bøsser, bi- og transpersoner.

Indtil videre har 40 kommuner vedtaget ikke-bindende beslutninger mod LBGT-personer ved at erklære kommuner for LGBT-frie zoner.

Her kræver kommuner, at LGBT-personer eksempelvis ikke kysser eller holder i hånd i det offentlige rum.

Polen er ikke enig i EU-Kommissionens afslag på ansøgningerne og vil beskytte sine lokale regeringer, siger den polske justitsminister, Zbigniew Ziobro, på et pressemøde onsdag.

- I betragtning af et sådant ulovligt pres og ulovlige handlinger fra EU-Kommissionen er det den polske regerings pligt at forsvare kommuner.

- Vi vil forsvare os mod EU's ulovlige handlinger for at forsvare retsstaten, sagde Ziobro.

En talsmand for EU-Kommissionen ønskede tirsdag ikke at navngive de polske byer, som har fået afslag.

Men talsmanden siger, at de polske byer ikke levede op til kriterierne for at få penge fra EU-programmet.

- For at få penge fra programmet skal projekter være tilgængeligt for alle europæiske borgere uden nogen form for forskelsbehandling på grund af køn, etnisk oprindelse, religion, alder eller seksuel orientering, siger han.

127 projekter i EU har fået tildelt økonomisk støtte fra programmet. Heraf fik otte polske projekter godkendt støtte. Men seks ansøgninger fik altså afslag.

/ritzau/AFP