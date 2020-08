Hviderussisk politi er onsdag igen på plads i det centrale Minsk, hvor oppositionen fortsætter protesterne mod resultatet af valget den 9. august. Demonstranterne kræver, at valget går om. EU's 27 stats- og regeringschefer har på et møde onsdag meddelt, at de står på de fredelige demonstranters side. Vasily Fedosenko/Reuters