Det ser nu ud til at få en række konsekvenser for Hviderusland og præsident Alexander Lukasjenko, at et fly mellem to EU-lande søndag blev tvunget til at mellemlande i det østeuropæiske land.

I den kommende tid skal fly fra EU-lande undgå det hviderussiske luftrum, lyder det fra EUs stats- og regeringsledere.

Samtidig udtaler EU-lederne en kritik af Lukasjenko-regimet. Og i den forbindelse opfordrer man til, at løslades politiske fanger i Hviderusland.

Udtalelsen kommer efter et Ryanair-fly mellem Athen i Grækenland og Vilnius i Litauen på vej hen over Hviderusland blev tvunget til at mellemlande i Minsk.

Her blev en prominent hviderussisk journalist og systemkritiker anholdt og fjernet fra flyet sammen med sin kæreste.

Siden er historien gået store dele af kloden rundt.

Umiddelbart efter blev de hviderussiske myndigheder mødt med hård kritik for situationen, hvor russiske agenter angiveligt skulle have boardet flyet sammen med journalisten Raman Pratasevich.

Undervejs fik de russiske agenter held til at få flyet omdirigeret til Minsk. Det skete i samarbejde med mindst et jagerfly.

Ifølge de hviderussiske myndigheder var det kaptajnen på Ryanair-flyet, der selv besluttede at nødlande i Minsk, da man havde fået en melding om, at den palæstinensiske Hamas-organisation ville bombe flyet.

Den udmelding møder dog hård kritik og undren flere steder.

Ikke mindst hos den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanouskaya.

Hendes seniorrådgiver, Franak Viacorka, fortæller til B.T., at man mener, der er tale om en spontan handling fra Alexander Lukesjenko.

»Jeg ser det her som en spontan handling fra Lukasjenkos side. Han er ved at miste legitimitet og magt, så han vil vise sig selv som en fortsat stærk mand, der kan handle. Han er ligeglad med, hvad resten af verden tænker. Han er en tsar i Hviderusland, der forsøger at gøre landet til et nyt Nordkorea,« siger Franak Viacorka.

»Der er tale om statssponsoreret terror, når man med et jagerfly bringer et fly mellem to EU-lande til landing. Det er uhørt. Ren luftpirateri,« uddyber han.