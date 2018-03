USA's argumenter for at indføre told på stål og aluminium holder ikke, skriver EU-top i fælles erklæring.

Bruxelles. EU-ledere beder fra deres topmøde i Bruxelles om at blive permanent undtaget fra nye amerikanske toldsatser. Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

I deres fælles erklæring fra topmødet bakker EU-lederne op om det eksisterende system for regulering af handel i verden. De gør det samtidig klart, at de ikke godtager USA's argumenter for den nye told.

- Det Europæiske Råd beklager USA's beslutning om at indføre told på stål og aluminium.

- Disse skridt kan ikke retfærdiggøres med hensyn til national sikkerhed. Og en beskyttelse af hele sektoren i USA er et upassende indgreb i forhold til de reelle problemer med overkapacitet, skriver EU-lederne.

De lægger samtidig op til en fortsat tæt dialog med USA om handelsspørgsmål.

/ritzau/