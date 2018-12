Danmark kan ikke begynde at eksportere arbejdspladser, siger Samuelsen om mulig genåbning af brexitaftale.

Mange britiske parlamentarikere har forkastet premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale med EU. Og mandag har hun besluttet at udskyde en afstemning om aftalen i parlamentet i London.

Men May får ikke genåbnet aftalen - i hvert fald ikke for alvor - hvis det står til den danske udenrigsminister. Det siger han efter et møde i Bruxelles mandag.

- Det er utrolig vanskeligt. Der er diskussion om, hvorvidt man kan tilføje enkelte ord på den politiske erklæring. Det at forestille sig, at man kan bryde hele aftalen op - Juncker har sagt det ret tydeligt - det kommer ikke til at ske, siger Samuelsen med henvisning til kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Den politiske erklæring er en mindre del af skilsmisseaftalen. Den udstikker retningen for forhandlinger om det fremtidige forhold. Selve udtrædelsesaftalen skal ifølge Samuelsen ikke genforhandles.

Han vil dog ikke komme med et løfte om, at det ikke kommer til at ske.

Når aftalen ifølge Samuelsen ikke skal åbnes, skyldes det, at den lige nu tager hensyn til alles interesser.

- Det er meget svært at give noget på det. Vi kan ikke bare begynde at eksportere danske arbejdspladser til Storbritannien, fordibriterne ikke kan finde ud af, hvor de vil stå, siger han.

Hollands udenrigsminister, Stef Block, slår en lidt blødere tone an. Han vil ikke udelukke en ny forhandling. Men det bliver svært, tilføjer han.

- Vi ved, hvor svært det har været at lande en aftale. Så det vil ikke blive let, hvis vi skal indlede samtaler, siger Block.

Før udenrigsministrenes møde mandag i Bruxelles sagde den irske minister, at man ikke kan begynde at forhandle om de 585 sider, som stats- og regeringscheferne har godkendt.

- Aftalen bliver ikke ændret. Specielt ikke teksten i udtrædelsesaftalen. Jeg håber, folk tager den for, hvad den er - et fair og afbalanceret dokument, siger udenrigsminister Simon Coveney.

Han nævner, at aftalen er resultat af to års forhandlinger, og det var vanskeligt at finde det kompromis, som parterne nåede frem til i november.

/ritzau/