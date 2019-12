Tre lande ville før topmøde ikke umiddelbart støtte mål om klimaneutralitet, men til slut kom alle lande med.

Efter at have forsøgt flere gange i løbet af 2019 er EU's stats- og regeringschefer natten til fredag blevet enige om, at EU skal være klimaneutralt i 2050.

Det meddeler EU-præsident Charles Michel på Twitter.

Før mødet blokerede tre lande for en aftale. Men i løbet af aftenen lykkedes det flertallet af medlemslande at overbevise alle bortset fra et enkelt blokerende land, fortæller diplomater fra mødet.

Lidt før klokken et var der tilslutning fra alle lande på mødet.

Europa bliver dermed det første kontinent, der træffer en beslutning om klimaneutralitet.

/ritzau/