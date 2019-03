EU-landenes stats- og regeringschefer er efter lange forhandlinger torsdag aften blevet enige om en model for udskydelse af brexit.

Men Storbritanniens premierminister Theresa May får ikke så lang en forsinkelse, som hun ønskede sig.

»Vi har gjort alt, hvad vi kan for at få Storbritannien over målstregen, Vi kan ikke give Storbritannien mere, og vi må også se fremad. Uret tikker, ikke kun for brexit, men også for andre emner,« siger formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, på et pressemøde i Bruxelles kort før midnat dansk tid.

Theresa May bad om en udskydelse til den 30. juni, men EU-landene vil ikke strække sig så langt. I stedet er der enighed om to datoer:

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:



* Hvis det britiske underhus stemmer aftalen med EU igennem, skal Storbritannien forlade EU den 22. maj.

* Hvis aftalen nok engang falder i Underhuset, skal briterne forlade EU allerede 12. april.

Dog kan Storbritannien søge om at deltage i valget til Europa-Parlamentet, og en yderligere forlængelse kan i så fald komme på tale.

Samtidig fortsætter forberedelserne på at forlade EU uden en aftale - det såkaldte no deal-scenarium.

Idet Theresa Mays skilsmisseaftale med EU allerede er forkastet to gange, anser mange EU-ledere det ikke for sandsynligt, at underhuset ender med at stemme for den trredje gang.

Det vil være op til Theresa May, om hun ønsker en lang forlængelse - gør hun det, må hun så acceptere at afholde valg til Europa-Parlamentet.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger efter topmødet, at EU-regeringscheferne har imødekommet Theresa May, så langt det overhovedet kan lade sig gøre rent juridisk.

»Den længste frist, vi kan give, er 22. maj, og den har vi givet under forudsætning af, at Underhuset stemmer ja til aftalen. Hvis ikke de stemmer ja, vil vi gerne give en forlængelse til 12. april,« lyder det fra statsministeren.