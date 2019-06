Man indsamler fortsat oplysninger, siger Tysklands udenrigsminister om hændelsen i Hormuzstrædet.

Flere EU-lande afviser at drage konklusioner på angreb i sidste uge på to tankskibe i Hormuzstrædet.

USA har beskyldt Iran for at stå bag, og den amerikanske præsident, Donald Trump, har for nylig truet med at udslette Iran.

- Jeg mener, at den vigtigste opgave for udenrigsministrene i dag er at undgå krig, siger Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn, før et ministermøde i Luxembourg.

Asselborn, som har været udenrigsminister i 15 år, vil ikke spekulere i, hvad der i givet fald skal ske. Han nævner den amerikanske invasion af Irak i 2003, som også Danmark bidrog til.

Han pointerer, at man dengang gik i krig på grundlag af forkerte oplysninger fra USA om masseødelæggelsesvåben.

Derfor vil det være godt med en uafhængig undersøgelse i FN-regi.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, siger, at man fortsat "er i gang med at samle oplysninger".

Den amerikanske præsident truede i maj med at udslette Iran.

- Hvis Iran vil slås, så bliver det enden på Iran, skrev Trump på Twitter nogle uger inden angrebet på tankskibene.

/ritzau/