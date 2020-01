Medlemslande vil bruge alle værktøjer i kassen til at stabilisere Irak, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

De seneste ugers uro i Irak og Iran har plantet en uro i Europa for, at international terrorisme kan blusse op igen.

Det er en af grundene til, at EU-landene ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er enige om, at EU skal spille en større rolle med at sikre stabilitet i Irak.

- Der var helt klart opbakning hele vejen rundt til, at EU skal tilbage og spille en helt central rolle i at få Irak stabiliseret, siger Kofod efter et udenrigsministermøde i Bruxelles fredag aften.

Ministrene var samlet ekstraordinært efter en uge med uro og angreb i regionen, efter at USA i sidste uge dræbte en ledende iransk general på irakisk jord.

Iran har siden angrebet en militærbase i Irak, hvor soldater fra en international koalition holder til. Også danske soldater opholdt sig på basen.

- Det handler først og fremmest om bekæmpelsen af Islamisk Stat. Vi skal uddanne irakiske sikkerhedsstyrker til at kunne foretage den bekæmpelse, og vi skal kapacitetsopbygge den irakiske stat og sikkerhedsapparatet, siger Kofod.

Bekymringen går på, at Islamisk Stat vil profitere af situationen og genvinde det terræn, som den militante bevægelse har mistet de seneste år.

- Vi skal fortsætte kampen mod Islamisk Stat, indtil de er fuldstændig elimineret, siger Jeppe Kofod.

EU har en mission med base i Iraks hovedstad, Bagdad. Ifølge udenrigsministeren vil EU-landene bruge alle de midler, man "har i EU's værktøjskasse til at stabilisere, støtte og være partner i Irak".

- Det er vigtigt både for Iraks sikkerhed, integritet og suverænitet. Men det er også vigtigt i kampen mod Islamisk Stat.

- Hvis først international terrorisme begynder at få rodfæste igen i Irak og Mellemøsten, så er det en trussel også mod Europa og Danmark.

Udenrigsministrene i EU mødes igen om halvanden uge i Bruxelles.

/ritzau/