Tærsklen for, hvornår en tredjeland regnes for sikkert, hæves, så flere får mulighed for at rejse ind i EU.

Er man færdigvaccineret mod coronavirus, skal man kunne rejse ind i EU, er medlemslandene enige om.

De har onsdag, ifølge diplomater, givet en foreløbig godkendelse af et forslag fra EU-Kommissionen om at lette restriktionerne for "ikke-nødvendige" rejser til unionen. Forslaget blev fremsat i begyndelsen af maj.

Torsdag forventes en formel godkendelse fra EU's medlemslande i forbindelse med et ministermøde.

Det indebærer også, at man vil hæve tærsklen for, hvornår et land regnes for sikkert. Altså vil borgere fra flere tredjelande kunne rejse ind i EU på en turistrejse.

Det har været et stort ønske fra en række lande, som har en stor turismeindustri.

Der er tale om en henstilling. Det er altså ikke bindende for EU-landene at følge den. Landene kan heller ikke sanktioneres, hvis de ikke følger den, men EU-Kommissionen kan henvise til, at man har truffet beslutningen.

Aktuelt er det blot syv lande uden for EU, som regnes for sikre nok til, at borgere herfra kan komme på turistrejser i EU.

Det ligger i onsdagens godkendelse, at EU's medlemslande hver anden uge skal gennemgå listen over sikre lande.

