Senest i oktober 2019 skal EU-landene træffe en beslutning om optagelsesforhandlinger.

Et mindretal af EU-lande vil ikke støtte, at man indleder optagelsesforhandlinger med Albanien og Republikken Nordmakedonien.

Det fremgår af skriftlige konklusioner fra et møde tirsdag mellem EU's europa- og udenrigsministre i Luxembourg.

For begge lande hedder det:

- I lyset af den begrænsede tid og sagens store betydning vil ministerrådet komme tilbage til spørgsmålet med et mål om at træffe en klar og afgørende beslutning så snart som muligt og senest i oktober 2019.

Republikken Nordmakedonien har for nylig skiftet navn fra Makedonien blandt andet for at kunne søge optagelse i EU og Nato.

Det er sket i forlængelse af en årtier lang navnekonflikt med nabolandet Grækenland, hvor en stor region har samme navn.

Grækenland har blokeret for, at nabolandet kunne søge optagelse, hvis det fastholdt navnet Makedonien.

/ritzau/