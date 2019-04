Frankrig stod stejlt på en kort udsættelse af brexit, men EU27 landede på et kompromis - 31. oktober.

Storbritannien og EU er onsdag aften på vej til at vinde yderligere tid til at lande en aftale, så parterne kan undgå et kaotisk brexit.

På et topmøde i Bruxelles er stats- og regeringscheferne fra de 27 lande, der bliver i EU, enige om et nyt tilbud om at udsætte brexit.

Det bekræfter EU-præsident Donald Tusk på Twitter. Han modtog lidt før klokken et natten til torsdag den britiske premierminister, Theresa May, for at meddele hende det kompromis, de 27 lande var nået frem til.

De 27 EU-lande vil udskyde brexit til senest 31. oktober i år. Det er indbygget i aftalen, at parterne skal se på processen igen i juni, bekræfter diplomatiske kilder ved topmødet.

Datoen er et kompromis mellem en række lande, som ønskede en længere udsættelse på den ene side, og på den anden side Frankrig, som talte meget stærkt for en kort forlængelse af skilsmisseprocessen.

Aftalen vil indebære, at Storbritannien skal afholde valg til Europa-Parlamentet i slutningen af maj.

31. oktober falder sammen med, at der er skiftedag i EU-Kommissionen, hvorfor denne løsning formentlig vil medføre, at man kan undgå at skulle udnævne en EU-kommissær fra Storbritannien.

/ritzau/