EU-landene er klar til at fortsætte forhandlinger om handelsaftale med Storbritannien de kommende uger.

EU-landene opfordrer Storbritannien til at tage "de nødvendige skridt" for at lande en handelsaftale med EU.

Sådan lyder det i en fælles erklæring fra EU's stats- og regeringschefer, der torsdag har drøftet sagen på EU-topmødet i Bruxelles.

EU-landene beder EU-chefforhandler Michel Barnier om at fortsætte forhandlingerne med Storbritannien de kommende uger.

Storbritannien forlod EU 31. januar, men i resten af 2020 kører en overgangsperiode, hvor briterne fortsat er med i EU's toldunion og det indre marked. Det er med henblik på at få en handelsaftale på plads.

Der er imidlertid ikke for alvor fremskridt i forhandlingerne, og den britiske premierminister, Boris Johnson, truede ifølge flere medier onsdag med helt at forlade forhandlingerne.

I erklæringen fra EU's stats- og regeringschefer lyder det desuden, at landene skal sætte fart deres arbejde med at forberede en situation, hvor Storbritannien kapper båndene til EU uden en handelsaftale.

Der er tre centrale punkter, som skiller Storbritannien og EU fra at lande en aftale.

Det gælder ikke mindst at sikre lige konkurrence blandt virksomheder, når briterne ikke længere er med i EU - herunder især statsstøtte.

EU vil undgå en situation, hvor Storbritannien med statsstøtte kan give britiske virksomheder en konkurrencefordel i forhold til virksomheder i EU.

Derudover er der en strid om, hvordan man skal afgøre fremtidige tvister - herunder EU-Domstolens rolle.

Desuden er der ikke enighed om adgangen til fiskeri i britisk farvand, når Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

/ritzau/