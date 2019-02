Gasforsyninger fra tredjelande som Nord Stream 2 bliver underlagt mere EU-kontrol, er EU-lande enige om.

EU's medlemslande er blevet enige om en ændring af EU's gasdirektiv, der har afgørende betydning for den russiske gasledning Nord Stream 2.

Gasrør fra tredjelande skal være omfattet af gasdirektivet, som EU-Kommissionen havde lagt op til i forslaget. Det vil altså gælde Nord Stream 2, der er planlagt til at løbe via Østersøen til Tyskland.

Det betyder i praksis, at man kan gøre EU-regler gældende, i stedet for at Tyskland og Rusland bilateralt kunne lave en gasaftale - uden de øvrige EU-landes indflydelse.

EU-landene og Europa-Parlamentet skal nu forhandle direktivet på plads.

Det står ikke klart, hvad konsekvenserne vil være for Nord Stream 2. Men den danske regering har ventet længe på en løsning fra EU.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere givet udtryk for, at det ikke var "let som et lille land" at stå alene med en sag som denne af stor "geopolitisk betydning".

Det er især Tyskland, som har forsvaret og presset på for at få Nord Stream 2, der kan blive en lukrativ aftale for tyskerne.

Østeuropa er skeptiske over for projektet, der går direkte imod EU's energipolitik om at mindske afhængigheden af russisk gas. Også den danske regering har udtrykt bekymring og modstand mod projektet.

Dagen før et afgørende gasmøde mellem EU-landenes ambassadører valgte Frankrig til manges overraskelse at støtte gasdirektivet og dermed underminere Tysklands chance for at blokere det.

Tyskland har arbejdet hårdt på et kompromis, og sammen med Frankrig fremlagde de en tekst, som man fredag blev enige om. Men det kompromis ændrer ikke på, at EU kan tage kontrol med processen.

Kompromiset er, at det land, hvortil gasledningen først rammer EU, kan søge EU-Kommissionen om mandat til at forhandle med et tredjeland om ledningen.

Tyskland havde bedt om mere, men Frankrig sagde nej, fortæller en diplomatisk kilde.

/ritzau/