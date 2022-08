Lyt til artiklen

EU-landene suspenderer aftale med Rusland, der gør det nemmere for russere at få visum til et EU-land, oplyser EU's udenrigschef, Josep Borrell, ifølge Reuters.

/ritzau/

