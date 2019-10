Det er nu op til det britiske parlament og Europa-Parlamentet at afgøre, om aftalen kan godkendes.

EU's stats- og regeringschefer har torsdag aften godkendt en revideret brexit-aftale.

- Vi har godkendt denne aftale, og det ser ud til, at vi er ret tæt på opløbsstrækningen, siger EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde i Bruxelles.

Godkendelsen er sket på et EU-topmøde om brexit, der varede omkring to timer.

- For det første er den nye aftale blevet positivt modtaget af Irland. Jeg har sagt hele tiden, at vi vil stå ved Irlands side. For det andet er den blevet positivt vurderet af EU-Kommissionen, siger Tusk.

Donald Tusk og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, holdt i den særlige anledning pressemøde med Irlands premierminister, Leo Varadkar.

Irland er det EU-land, som vil opleve de største konsekvenser af brexit.

- Jeg har lært at se styrken af dette sammenhold i EU, og jeg har set, hvor meget vi kan opnå, når vi står sammen og arbejder sammen, siger Varadkar.

Det er nu op til det britiske parlament og Europa-Parlamentet at afgøre, om skilsmisseaftalen kan godkendes.

Underhuset i London stemmer om brexit-aftalen lørdag.

Tre gange tidligere er en brexit-aftale mellem EU og Storbritannien blevet afvist i Underhuset.

På lørdag skal parlamentarikerne i London stemme om skilsmisseaftalen, der indeholder en del ændringer i forhold til de tidligere versioner.

Blandt andet er den før så omstridte bagstopper, der skulle forhindre en hård grænse, fjernet fra aftalen.

/ritzau/