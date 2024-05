Israel, de palæstinensiske myndigheder og Egypten skal bakke op, før civil mission kan hjælpe i Rafah.

EU-landenes udenrigsministre støtter, at den civile grænsemission i Gazas sydlige by Rafah genoprettes.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, efter et møde for EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles.

- Jeg har grønt lys fra EU's ministre til at genaktivere grænsemissionen i Rafah, siger Josep Borrell.

Borrell understreger dog, at den suspenderede mission kun kan relanceres, hvis Israel, de palæstinensiske myndigheder og Egypten støtter det.

Meldingen fra Borrell kommer på et tidspunkt, hvor Israel får tiltagende kritik for landets fremfærd ved Gazas sydlige by Rafah.

Et israelsk luftangreb mod Hamas-ledere igangsatte søndag en brand, der dræbte civile palæstinensere i Rafah.

Det viser foreløbige resultater fra en israelsk efterforskning, sagde en talsperson for den israelske regering mandag.

Rafah ligger i den sydlige del af Gazastriben, som har været ramt af intense bombardementer fra Israel.

Den såkaldte EUBAM Rafah-mission har været suspenderet som følge af situationen i Gaza.

Forkortelsen står for European Union Border Assistance Mission to the Rafah Crossing (EUBAM Rafah).

Missionen er ikke-bevæbnet og har til formål at levere tilstedeværelse fra en tredjepart ved Rafah Crossing Point (RCP).

Dermed kan den måske være et bidrag til at genoprette roen i området.

Men situationen er blevet yderligere forværret af det israelske angreb, siger Josep Borrell.

Han fordømmer angrebet, som ifølge Borrell har resulteret i, at børn er blevet dræbt.

Mandag fordømte også flere arabiske lande ifølge det tyske nyhedsbureau dpa det israelske angreb.

Egypten kalder angrebet for "en ny og åbenlys overtrædelse af bestemmelserne i international lov".

Qatar fordømte ifølge dpa angrebet som en "alvorlig overtrædelse af internationale love, der vil forværre den humanitære krise".

Qatar udtrykker samtidig bekymring over, at det seneste angreb komplicerer de igangværende mæglingsbestræbelser.

Det kan ifølge Qatar forhindre, at man når frem til en permanent våbenhvileaftale i Gazastriben. Og dermed en aftale om udveksling af gidsler.

/ritzau/