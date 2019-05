Donald Tusk ventes at indkalde til et ekstraordinært topmøde 28. maj om nomineringer til flere topposter.

Når EU's stats- og regeringschefer torsdag eftermiddag samles til topmøde i Rumænien, er det første gang længe, at den langtrukne skilsmisse med Storbritannien ikke er på programmet.

- Det bliver i udgangspunktet et topmøde uden brexit. Det er alle lettede over, siger en højtstående embedsmand.

Der er lagt op til et møde, hvor man vil styrke sammenholdet. Man vil undgå armlægning om uløselige uenigheder som migration og ikke puste til ilden i retsstatsprincipperne.

Stats- og regeringscheferne skal på mødet have første dialog om, hvordan flere EU-topposter, der bliver ledige det næste halve år, skal besættes.

EU-præsident Donald Tusk "vil i vid udstrækning lade sig guide af" processen sidste gang, fortæller embedsmanden.

Han henviser til 2014, da daværende EU-præsident Herman Van Rompuy "arrangerede et uformelt topmøde kort efter valget til Europa-Parlamentet."

28. maj i Bruxelles er nævnt som en mulighed for et topmøde om topposterne.

Tusk ventes ifølge en embedsmand at bekræfte dette, hvis ellers stats- og regeringscheferne i løbet af torsdagen siger ja til idéen.

Torsdagens topmøde skal alene handle om processen. Altså hvordan topposterne besættes - ikke af hvem.

Man kunne tro, at processen gav sig selv og var klart formuleret i traktaten. Men der er fortsat uenighed om, hvem som reelt beslutter navnet på den kommende formand for EU-Kommissionen og EU-præsidenten.

Af traktaten fremgår, at stats- og regeringscheferne skal nominere en kandidat under "hensyntagen til resultatet" af europaparlamentsvalget. Denne skal efterfølgende godkendes ved afstemning i parlamentet.

I EU-Parlamentet mener de store grupper imidlertid, at posterne skal besættes gennem et spidskandidatsystem. Hver politisk gruppe har valgt en kandidat, og den vindende gruppes kandidat bør nomineres, mener de.

Men EU-landene sagde sidste år nej. De vil ikke lade sig binde af en sådan "automatisme". De insisterer på retten til at kunne pege på en kandidat, som ikke har været spidskandidat.

På torsdagens topmøde i Sibiu skal stats- og regeringscheferne også drøfte en skitse til arbejdsprogrammet for de næste fem år, det som omtaltes som "strategisk agenda".

Et egentlig udkast til agendaen udsender Tusk først i begyndelsen af juni, og man har bevidst valgt at formulere emner, man strides om, i vage vendinger for at undgå et slagsmål i Rumænien.

/ritzau/