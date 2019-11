Seks EU-medlemslande kræver i en erklæring et nyt eller forbedret tilsyn for at opdage og forhindre hvidvask.

Seks af EU's større nationer presser på for at oprette et nyt tilsyn, der skal forhindre hvidvask i forlængelse af omfattende ulovligheder i blandt andet Danske Bank.

I en fælleserklæring kræver Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Holland og Letland, at EU får ny tilsynsmyndighed, eller at det nuværende tilsyn, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), bliver styrket.

Behovet for en EU-tilsynsmyndighed er dukket op efter gentagne fiaskoer fra nationale tilsyn med at opdage og forhindre hvidvaskning af penge, hedder det i erklæringen.

Landenes opfordring kommer kun få måneder efter, at EU er blevet enige om at revidere EBA's mandat til at give tilsynet nye tiltag til at tackle hvidvaskning af penge.

Flere aktører har siden påpeget, at det ikke var nok.

Formanden for EBA, José Manuel Campa, har tidligere sagt til avisen Financial Times, at mandatet, som EBA har fået, ikke var nok.

Han efterspurgte derfor en ensartet lovgivning. Campa henviste til, at man fra EU's side forsøger at stoppe hvidvask via direktiver.

De seks nationer opfordrer i erklæringen også til nye regler mod hvidvaskning af penge, hvilket vil være den sjette gennemgang af disse bestemmelser.

Hvidvask kom sidste år på toppen af dagsordenen i EU, efter at det året forinden blev kendt, at disse ulovligheder formentlig var sket i Danske Bank.

Store mistænkelige beløb var strømmet via bankens nu lukkede filial i Estland.

Danske Bank har i en undersøgelse konstateret, at der er blevet vasket penge hvide "for en meget stor del" af et samlet beløb på 1500 milliarder kroner.

EU's retskommissær, Vera Jourová, sagde i slutningen af maj til Ritzau, at EU-Kommissionen stadig følger hvidvasksagen i Danmark tæt.

/ritzau/Reuters