I stedet for at fastsætte et fælles mål om klimaneutralitet, henviser EU-lande til FN-klimaaftalen.

EU's stats- og regeringschefer kan ikke blive enige om at binde alle EU-lande til et mål om klimaneutralitet i 2050, selv om et overvældende flertal af landene ville netop dette.

I konklusioner fra mødet har man erstattet årstallet, der har splittet stats- og regeringscheferne, med en henvisning til FN-klimaaftalen i Paris. Det bekræfter en diplomat.

Dog har de noteret, at et stort flertal af EU-landene skal være klimaneutrale i 2050.

Konklusionerne fra topmødet er endnu ikke offentliggjort, da mødet ikke er slut.

