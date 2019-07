EU siger, at atomaftalens parter drøfter et muligt krisemøde efter Irans brud på atomaftale.

Storbritannien, Frankrig og Tyskland opfordrer søndag i separate erklæringer Iran til "øjeblikkeligt at indstille og ændre planer om at bryde atomaftalen".

Samtidig siger EU's udenrigstjeneste, at parterne, som har underskrevet atomaftalen med Iran i 2015, drøfter et muligt krisemøde efter udmeldingerne fra Iran.

Maja Kocijancic, der er talskvinde for EU's udenrigschef, Federica Mogherini, siger søndag, at der i EU er "ekstrem bekymring" omkring Irans beslutning om at overskride grænsen for berigelsen af uran. Grænsen er fastlagt i den internationale atomaftale med landet fra 2015.

Kocijancic siger, at EU klart har advaret Iran mod et sådant træk.

Tyskland siger i en separat erklæring, at det er "ekstremt bekymret" over udmeldingerne fra Iran. Det tyske udenrigsministerium afventer yderligere informationer fra FN's Atomenergiagentur.

Storbritannien bakker i en erklæring fuldt og helt op om atomaftalen. Briterne siger samtidig, at Iran øjeblikkeligt må ændre kurs.

Frankrig reagerer mere henholdende og siger, at landet i den kommende uge vil forsøge at få forhandlinger i gang mellem alle atomaftalens parter.

I aftalen er det fastlagt, at Iran kan berige uran op til en berigelsesgrad på 3,67 procent.

En af Irans forhandlere siger ifølge Reuters, at landet stadig ønsker at bevare atomaftalen. "Diplomatiets døre er stadig åbne", hedder det.

Forhandleren indskærper dog, at europæerne har forsømt at leve op til deres forpligtelser anvist i atomaftalen.

I 2015 indgik Iran og de permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd sammen med Tyskland en omfattende aftale om Irans atomprogram.

Aftalen indebar, at sanktioner mod Iran skulle lettes. Til gengæld skulle Iran bremse atomaktiviteterne. Disse skulle også overvåges af FN-eksperter. Formålet var, at Iran ikke skulle kunne udvikle atomvåben.

Men amerikanerne trak sig fra aftalen. USA's præsident, Donald Trump, fandt den utilstrækkelig. Siden er spændingerne taget til.

/ritzau/Reuters