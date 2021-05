Der er opbakning fra EU-landene til mål fra EU-Kommissionen om at donere vacciner til tredjelande.

I sidste uge meldte USA, at landet kan give 80 millioner coronavaccinedoser til trængende lande, og EU følger efter med et lignende løfte.

Stats- og regeringscheferne i EU bekræfter på et topmøde tirsdag, at de vil "donere mindst 100 millioner doser" til tredjelande inden udgangen af 2021.

Det fremgår af konklusioner fra topmødet, som EU-præsidentens talsmand har fremlagt.

Der har været lidt usikkerhed om, hvor højt et antal medlemslandene ville nå.

Men på mødet står det klart, at der skulle være sikkerhed for 100 millioner doser - og formentlig flere.

På et møde fredag i sidste uge, sagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at målet for EU var at donere "100 millioner doser til lav- og mellemindkomstlande".

Før mødet havde store medlemslande som Tyskland, Frankrig og Italien givet løfter om en betydelig del af den samlede mængde.

Flere medlemslandes stats- og regeringschefer er kommet til Bruxelles med løfter. Blandt andet har statsminister Mette Frederiksen (S) sagt, at Danmark kan donere tre millioner.

