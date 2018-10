Embedsmænd skal udarbejde en ordning, så man i EU fremover kan straffe folk og aktører bag cyberangreb.

Bruxelles. Cyberangreb er et hastigt stigende problem i Europa, har EU-Kommissionen for nylig slået fast, og torsdag er EU-landene blevet enige om at gøre mere for at stoppe dem.

På et topmøde i Bruxelles beder de 28 stats- og regeringschefer om at få udarbejdet en sanktionsordning, så man kan straffe bagmændene.

I konklusionerne fra topmødet findes ikke nærmere detaljer for disse sanktioner. Men en EU-talsmand fortæller, at man forventer en proces, der ligner en nyligt vedtaget sanktionsordning for kemiske våben.

Mandag vedtog medlemslandenes udenrigsministre en ordning, der gør det muligt at ramme personer og andre aktører bag kemiske angreb med indrejseforbud og indefrysning af midler.

Den havde stats- og regeringscheferne bedt om på et topmøde før sommerferien. Man forventer derfor, at sanktionsordningen mod cyberangreb kan være klar måske i december.

Det fremgår af konklusionerne, at den senest skal ligge klar i denne valgperiode. Der er valg til EU-Parlamentet til maj.

/ritzau/