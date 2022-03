Mens europæiske statsledere tordner mod Vladimir Putin og krigen i Ukraine, har de haft travlt med at hælde milliarder i den russiske krigsmaskine.

Således viser tal offentliggjort af den russiske energigigant Gazprom, at man faktisk har øget salget af naturgas til lande udenfor det tidligere Sovjetunionen i første halvdel af marts i forhold til første halvdel af februar.

Det er altså en stigning i salget efter krigens udbrud den 24. februar.

Og i forhold til sidste år, noterer Gazprom på Twitter, at man har øget eksporten af russisk gas til ni europæiske lande i perioden 1.-15. marts i år i forhold til den tilsvarende periode i 2021.

Blandt de lande er Italien, Polen, Grækenland og Tyrkiet, og hos Kroatien har man aftaget 110,9 procent mere russisk gas end i samme periode sidste år, skriver Gazprom.

Det har betydet mange, mange milliarder i den russiske kasse – også efter Vladimir Putins beslutning om at invadere Ukraine.

»Naturgasprisen er steget voldsomt i år, og det betyder, at EU sender flere penge i retning af Rusland for at betale for gassen,« konstaterer seniorøkonom Kim Blindbæk fra Sydbank overfor B.T.

»Vores beregninger viser, at EU’s naturgasforbrug fra Rusland den seneste måned har kostet omkring 100 milliarder kroner,« vurderer han.

Det svarer altså med lidt hurtig hovedregning til, at der lander godt 3,3 milliarder kroner om dagen fra EU-lande til den russiske gasindustri.

»Der er dog stor usikkerhed omkring tallene, for vi kender ikke de præcise afregningspriser,« tilføjer Kim Blindbæk.

Også olien fortsætter med at flyde fra de russiske haner, omend med større besvær efter 24. februar.

»På oliemarkedet ser vi i øjeblikket, at russerne kæmper med at komme af med olien. Siden invasionen af Ukraine er olieindtægterne faldet med cirka 50 procent, så de lige nu ligger omkring 400 millioner dollar om dagen, altså omkring 2,7 milliarder kroner,« siger Kim Blindbæk.

»Der gives pt. en rabat på omkring 20 dollar per tønde i forhold til Nordsøolien,« forklarer han.

Både USA og Storbritannien har indført sanktioner – eller er i gang med det – på russiske energiprodukter, og det er derfor nu primært europæiske og asiatiske lande, som aftager den russiske olie.