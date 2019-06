Søndag rejser EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, til Vietnam for at underskrive handelsaftale for EU.

EU-landene har tirsdag godkendt en stor handelsaftale med Vietnam.

Aftalen følger i kølvandet på en række større handelsaftaler, som EU har forhandlet og indgået de seneste år.

Handelsaftalen med Vietnam fjerner stort set alle toldbarrierer på varer, oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse om vedtagelsen på mødet mellem EU's energiministre i Luxembourg.

Den forventes underskrevet i Hanoi søndag, hvor EU er repræsenteret af handelskommissær Cecilia Malmström og Rumæniens erhvervsminister, Ștefan-Radu Oprea. Rumænien har i øjeblikket formandskabet i EU.

Når den er underskrevet, skal den godkendes af EU-Parlamentet ved en afstemning. Derpå kan den træde i kraft.

En del af aftalen, der omhandler beskyttelse af investeringer, skal dog først godkendes i medlemslandene, før den kan få virkning.

EU-lande eksporter blandt andet biler, medicin og fødevarer til Vietnam, mens der i Europa importeres it-udstyr, tøj og fødevarer fra det asiatiske land.

Forhandlingerne med Vietnam er mundet ud i, at der også indskrives både klimamål og arbejdstagerrettigheder i teksten. FN-klimaaftalen fra 2015 er nævnt.

Handelsaftalen får betydning for danske virksomheder, vurderer underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

- Den skaber nye muligheder for danske virksomheder, og den gør det endnu mere attraktivt for flere at flytte produktion fra Kina til Vietnam blandt andet for at undgå amerikansk straftold, siger Thagesen i en skriftlig kommentar.

Vietnam har knap 100 millioner indbyggere. De seneste år har EU indgået handelsaftaler med Japan og Singapore.

- De har banet vejen for danske virksomheder med vækstambitioner i Asien. Det potentiale er nu blevet endnu større. Det er samtidig med til at sætte en tyk streg under fordelene ved EU-medlemskabet for en lille, åben økonomi som den danske, siger Peter Thagesen.

Han ser desuden en fordel for danske virksomheder i, at aftalen vil fremme bekæmpelsen af klimaforandringer med referencen til Parisaftalen, da danske virksomheder kan få en rolle i Vietnams grønne omstilling.

/ritzau/