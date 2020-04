EU-Kommissionen er blevet sat til at udarbejde en plan for genopretning på topmøde.

En hjælpepakke er torsdag blevet godkendt af EU's stats- og regeringschefer på et digitalt topmøde. Samtidig bad de EU-Kommissionen om at komme med et udspil til endnu en - der skal være over dobbelt så stor.

Den første pakke, der skal mobilisere op til 540 milliarder euro til at afbøde konsekvenser af coronapandemien, blev forhandlet og aftalt af medlemslandenes finansministre i påsken. Den skal være klar 1. juni.

EU-landene har bedt EU-Kommissionen om at udarbejde et forslag til, hvordan en større og mere langsigtet genopretningsplan kan se ud.

- Det er påkrævet og presserende. Den skal være af tilstrækkelig størrelse og målrettet de sektorer, der har mest brug for den, siger EU-præsident Charles Michel.

- EU-Kommissionen skal analysere og snarligt fremsætte et forslag, der er afstemt det niveau, der er behov for, uddyber Michel om genopretningsfonden.

Kommissionen arbejder også på et nyt udspil til et langtidsbudget, hvori genopretningen skal være forankret.

EU-Kommissionens formand fortæller, at der er bekymringer over, at nogle EU-lande kan yde mere statsstøtte til deres virksomheder end andre. Det skaber en uretfærdighed, der normalt vil være i strid med EU-regler.

- Der er stor forskel mellem, hvor meget EU-landene kan yde i støtte. Det er forbundet med det råderum, som de har. Det vil i høj grad påvirke de fair spilleregler, medmindre vi afbalancer det, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.

Von der Leyen siger også, at det bliver nødvendigt at øge størrelsen af EU's egenressourcer betydeligt i nogle år.

Hun ser en klar fordel i, at genopretningsfonden knyttes til EU's langtidsbudget. Dermed vil man også stille betingelser om, at investeringer er grønne og klimavenlige.

Topmødet var planlagt som udramatisk. Man var på forhånd enige om, at man ikke skulle nå frem til en skriftlig beslutning.

Derimod skulle stats- og regeringscheferne komme med forslag til, hvordan en større genopretningsplan skal finansieres.

Det står efter mødet klart, at EU-landene fortsat er meget uenige om, hvordan en genopretningsplan og -fond skal skrues sammen.

/ritzau/