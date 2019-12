Polen er ikke en del af EU's klimamål for 2050, bekræfter diplomatiske kilder.

Efter at have forsøgt flere gange i løbet af 2019 er EU's stats- og regeringschefer natten til fredag blevet enige om, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Men med en væsentlig undtagelse.

Polen er ikke med. Det bekræfter flere diplomatiske kilder.

EU-præsident Charles Michel nævner ikke Polen, men han bekræfter, at et medlemsland ikke er parat til at forpligte sig.

Før mødet blokerede tre lande for en aftale. Men i løbet af aftenen lykkedes det flertallet af medlemslande at overbevise alle - bortset fra et enkelt land: Polen.

/ritzau/