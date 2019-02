Iran skal indstille aktiviteter med missilprogram, skriver EU-lande, som ser mange udfordringer med landet.

EU-landene udtrykker "dyb bekymring" over Irans missilprogram og landets fjendtlige aktiviteter i europæiske lande - herunder Danmark - hvilket for nylig førte til sanktioner mod to personer og Irans efterretningstjeneste.

Mandag har EU-landene vedtaget mødekonklusioner om Iran efter længere tids drøftelser. Listen over alvorlige problemer er lang.

- Ministerrådet er alvorligt bekymret over Irans ballistiske missilaktiviteter og opfordrer Iran til afstå fra disse, skriver EU-landene.

Iran "arbejder fortsat på at øge længde og præcision" af landets missiler, uddybes det.

I konklusionerne udtrykker landene desuden "seriøse bekymringer" over Irans militære tilstedeværelse i Syrien.

Teksten, der har været undervejs længe, er faldet på plads, efter at Tyskland, Frankrig og Storbritannien i sidste uge blev enige om et program, der skal gøre det muligt at handle med Iran trods USA's sanktioner.

EU fastholder også støtten til atomaftalen med Iran, som USA med præsident Donald Trump i spidsen har trukket sig fra.

Atomaftalen med Iran er et "nøgleelement i de globale bestræbelser" på at "begrænse spredning af atomvåben".

- EU byder Irans fortsat fulde og effektive implementering af landets atomrelaterede forpligtelser velkommen, skriver EU-landene.

Internationale observatører har hidtil sagt, at Iran overholder sin del af aftalen. Det har ikke formildet Trump. Han valgte i maj sidste år, at USA forlader aftalen, hvis mål er at sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben.

/ritzau/