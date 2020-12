USA fik Magnitskij-loven i 2012, og EU følger efter med et sanktionsregime, der kan bruges rundt om i verden.

EU-landene har mandag vedtaget et sanktionsregime, så landene vil kunne straffe menneskerettighedsforbrydere over hele kloden.

Det er ikke knyttet til en bestemt person eller begivenhed. Med det ny værktøj vil EU kunne sanktionere personer, som står bag alt fra folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden til tortur, slaveri eller vilkårlige anholdelser.

- Er der noget, der er under pres i denne verden i øjeblikket, så er det netop menneskerettigheder og demokrati. Så jeg er glad for, at det er lykkedes at lande dette regime, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter EU-mødet.

Med regimet kan EU udstede indrejseforbud og indefryse midler for personer og grupper. Desuden vil det være forbudt for borgere i EU at sende finansiel støtte til personer, der er omfattet af regimet, både direkte og indirekte.

EU har ikke tidligere haft en sådan bred mulighed for at ramme krænkere af menneskerettigheder. USA fik en lov, der minder om, i 2012. Den blev opkaldt efter den russiske skatterådgiver Sergej Magnitskij.

Magnitskij døde efter knap et år i et russisk fængsel efter klager om mishandling.

- Ser man rundt i verden, så har man lignende regimer. Og jeg er glad for, at man nu i vores politiske værktøjskasse får et redskab, så man kan kæmpe for menneskerettigheder, siger Kofod.

EU-landene har benyttet andre sanktionsregimer til at straffe krænkere af menneskerettigheder.

Men det bliver lettere med aftalen mandag.

- Med det nye globale menneskerettighedsregime vil vi kunne handle hurtigere, og vi vil blive mere effektive, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Sanktionslisten udarbejdes og gennemgås af EU-landene på grundlag af forslag fra et medlemsland eller fra udenrigschefen.

EU har påpeget overtrædelser af menneskerettighederne i mange lande. Blandt andet Kina, Saudi-Arabien, Rusland og Iran.

/ritzau/