Et dansk flertal havde ønsket en klimalov, der forpligtede hvert land på mål, men det ville EU-lande ikke.

EU's medlemslande er fredag blevet enige om delaftale for EU's klimalov, der vil fastsætte et juridisk bindende mål om klimaneutralitet i 2050.

Det er et mål på EU-plan. Det forpligter derfor ikke medlemslandene til hver især at leve op til kravet inden for egne grænser.

- Fra dansk side havde vi hellere set, at det bliver et mål, som bør gælde alle lande individuelt. Den kamp er dog ikke slut endnu, for vi skal også forhandle med EU-Parlamentet, og jeg kommer fortsat til at argumentere for det, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) efter mødet.

Sammen med en håndfuld andre EU-lande stod klimaministeren fredag bag en skriftlig tilkendegivelse, hvor de argumenterede for denne mindretalsholdning.

EU-landene skal forhandle med EU-Parlamentet om klimaloven, og der mangler stadig et helt afgørende element: Målet for reduktion af drivhusgasser i 2030, som EU-landene er enige om at opdatere fra de nuværende 40 procent målt i forhold til niveauet i 1990.

Landene er dog ikke enige om, hvor meget det skal skærpes.

- Der er ingen grund til at lægge skjul på, at det største slagsmål bliver 2030-målet. Det kommer stats- og regeringscheferne til at træffe en beslutning om, siger Dan Jørgensen.

EU's stats- og regeringscheferne besluttede på et topmøde i sidste uge, at en aftale om 2030-målet ville man forsøge at indgå på et topmøde i december.

Den delaftale, der er indgået fredag af EU's klima- og miljøministre, er alligevel vigtig, mener Dan Jørgensen. Af to årsager.

- For det første er det nu en juridisk bindende målsætning. Hidtil har EU vedtaget mål, som er politiske målsætninger, men som ikke var juridisk bindende.

- Det er selvfølgelig godt. Men lige så vigtigt er det, at processen frem mod 2050 også bliver fastlagt. Der kommer en monitoreringsordning, så der løbende gøres status over, om man er på rette vej, siger klimaministeren.

I juni vedtog Folketinget en juridisk bindende klimalov for Danmark. Princippet bag er det samme, som det EU med delaftalen fredag er på vej med.

- Hvis EU-Kommissionen vurderer, at man ikke er på vej ad det rette spor, så skal man fremlægge forslag til ny politik, der gør, at man kan nå det. Det er en vigtig ting, da den juridiske ramme sikrer fremdrift, siger Dan Jørgensen.

