Frankrig og Danmark har samlet opbakning til EU-sanktioner mod Iran efter attentatplaner.

EU's medlemslande er blevet enige om sanktioner mod Iran efter iranske agenters formodede planer om at udføre attentater i Danmark og Frankrig.

De målrettede sanktioner ventes vedtaget på et møde mellem EU-landenes europa- og udenrigsministre tirsdag i Bruxelles, bekræfter EU-diplomater og en embedsmand over for Ritzau.

De konkrete sanktioner med navne på to personer og en iransk efterretningsenhed ventes offentliggjort senere på ugen.

Frankrig og Danmark har på møder orienteret de øvrige EU-lande om de attentatforsøg, som Iran ifølge de to landes regeringer har forsøgt at udføre.

I Danmark førte en storstilet politiaktion i forbindelse med de iranske agenters formodede attentatplan til omfattende lammelser af trafikken 28. september 2018, da både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev lukket.

Målet for agenterne var ifølge PET eksiliranere fra bevægelsen ASMLA.

Udenrigsminister Anders Samuelsen har siden november sidste år sammen med sin franske kollega arbejdet på skabe enighed blandt EU-landene om at vedtage sanktioner mod Iran.

Sanktioner i EU-regi kræver enstemmighed.

Frankrig har sanktioneret to iranere, som skal have stået bag en bombeplan mod iranske oppositionsfolk ved Paris sidste år.

Der er også en sag fra Belgien, hvor et par sidste sommer blev stoppet i en bil med sprængstof og en detonator. Desuden blev en iransk diplomat i samme sag anholdt i Tyskland.

EU har de seneste år haft flere forskellige sanktioner mod Iran.

Men siden USA i maj sidste år trak sig fra atomaftalen med Iran og efterfølgende har indført hårde sanktioner, har EU været mest optaget af at afbøde disse.

EU fastholder modsat USA støtten til atomaftalen, der skal sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben. EU-landene har arbejdet på at opbygge et system, der skal sikre fortsat handel og transaktioner med Iran trods USA's sanktioner.

/ritzau/