Diskussionen om vaccinepas må tages på senere tidspunkt. Tiden er ikke moden ifølge EU-chefer.

Da udrulningen af vacciner mod coronavirus i EU blev sat i gang, begyndte grækerne at drømme om at genoplive turismen.

Men EU-landene er ikke parat til diskutere et vaccinepas, der skal gøre det muligt at rejse, hvis man har fået sine vaccinestik.

Det konstaterer både EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter et EU-topmøde på video torsdag aften.

Man vil dog arbejde videre med en ordning for ensartet dokumentering af vaccinering.

- Vi skulle være i stand til at blive enige om fælles elementer i et certifikat med medicinsk formål, siger Charles Michel.

Rejsepas eller vaccinepas er ikke aktuelt. Trods ønsket fra nogle EU-lande.

Ursula von der Leyen påpeger, at spørgsmålet om vaccinepas er vanskeligt, da det vil splitte befolkningerne i to. De vaccinerede og de ikke-vaccinerede.

Som eksempel nævner hun, at der vil være personer, der af sundhedsmæssige årsager ikke kan lade sig vaccinere.

- Vi skal skelne mellem selve dokumentationen. Det er medicinsk nødvendigt, og der eksisterer allerede en international standard.

- Det andet er, hvad certifikatet så kan bruges til, og det må vurderes meget nøje, siger von der Leyen.

Den diskussion må EU-landene tage, når "tiden er moden".

Hun tilføjer, at "alle" ikke nødvendige rejser "frarådes stærkt" i øjeblikket.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er ikke blandt de stats- og regeringschefer, der presser på for et vaccinepas. Ikke endnu.

- Der er mange forskellige holdninger til det. Men mit eget temperament er nok, at vi skal bruge alle vores kræfter på at få vaccineret vores egne befolkninger, før vi begynder at tage hul på den diskussion for alvor, siger hun.

Hun påpeger, at man først lige er kommet i gang med at vaccinere mod coronavirus, efter at den første vaccine blev godkendt i EU ved juletid.

I nogle EU-lande er man dårligt begyndt af udrulle vaccineprogrammerne.

Mens ikke-nødvendige rejser bliver kraftigt frarådet, mener EU-cheferne samtidig, at grænserne bør holdes åbne af hensyn det indre marked.

På topmødet talte EU-landene om at indføre særlige regler for "mørkerøde zoner", hvor udbredelsen af coronasmitte er særlig stor.

Har man været i en af disse, er tanken at man skal have foretaget en coronatest og i øvrigt gå i karantæne.

Det system skal gælde, er tanken, for rejser mellem EU-lande.

