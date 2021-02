Russisk vaccine mod covid-19 kan måske få grønt lys i EU, hvis alle data fremlægges, siger kommissionsformand.

Den russiske Sputnik V-vaccine mod covid-19 kan blive godkendt til brug i EU, men den første betingelse er, at producenten af vaccinen lægger alle data fra de kliniske forsøg på bordet.

Det samme gælder for vacciner fra Kina.

Det har EU Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagt på et møde tirsdag med europæiske politikere.

Det oplyser deltagere i mødet til nyhedsbureauet AFP.

- Hvis de russiske og kinesiske producenter åbner deres bøger, viser gennemsigtighed og fremlægger alle data, så ville de kunne få en betinget markedsgodkendelse som de andre (vaccineproducenter, red.), sagde den tyske kommissionsformand.

Von der Leyens udtalelse kommer efter kritik af EU for en langsommelig udrulning af vacciner i de 27 medlemslande og efter opløftende nyheder om den russiske Sputnik V-vaccine.

Tirsdag fremgik det af en analyse i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet, at den russiske vaccine efter to doser er 91,6 procent effektiv mod coronavirus. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er samtidig ingen uønskede bivirkninger ved vaccinen.

Hidtil har der fra flere sider været skepsis over for den russiske vaccine. Der har manglet gennemsigtighed i udviklingsprocessen, har kritikken lydt.

Bruxelles har tidligere oplyst, at producenten af Sputnik V har været i kontakt med EU's lægemiddelstyrelse, men der er ikke indsendt en formel ansøgning om en godkendelse.

Desuden vil EU sandsynligvis stille som betingelse, at vaccinen bliver fremstillet på en fabrik i et af medlemslandene.

En talsmand for EU-Kommissionen sagde således tirsdag, at det er et af EU's kriterier for at indgå en leveringsaftale med en vaccineproducent, skriver AFP.

/ritzau/