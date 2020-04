Nyt initiativ for statsstøttet korttidsarbejde i EU skal sikre europæiske borgeres job gennem coronakrise.

Det er vigtigt for at kunne genstarte EU's økonomiske motor så hurtigt som muligt efter coronakrisen, at europæiske virksomheder ikke fyrer deres medarbejdere.

Derfor lancerer EU-Kommissionen et nyt initiativ for korttidsarbejde, som skal sikre europæiske borgere deres job gennem krisen.

Det siger formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen i en videomeddelelse onsdag.

- Det her er sikkert: Statsstøttet korttidsarbejde har afbødet effekten af recessionen, beholdt folk i arbejde og gjort det muligt for virksomheder at komme tilbage på markedet med fornyet energi.

- Vi har lært af finanskrisen. Medlemslande, som havde dette instrument, har hjulpet millioner af mennesker med at blive i deres job og virksomheder med at gå igennem den finansielle krise med deres ansatte, siger hun.

Korttidsarbejde er en ordning, hvor en medarbejder arbejder på nedsat tid med statslig lønkompensation.

Det vigtigste er, at en virksomhed ikke afskediger sine ansatte, selv om det ser svært ud, understreger von der Leyen.

- Idéen er simpel, hvis der ikke er nogen ordrer, og virksomhederne løber tør for arbejde på grund af et midlertidigt ydre chok som coronakrisen, så skal de ikke fyre deres medarbejdere.

- De skal blive ved med at have dem ansat, selv om der er færre arbejdsopgaver, siger hun.

EU-initiativet kaldes "Sure" og retter sig især mod lande som Italien og Spanien, der er hårdest ramt af krisen.

På et pressemøde torsdag vil von der Leyen præsentere detaljerne i forslaget. Det indebærer blandt andet, hvordan initiativet skal finansieres.

I blandt andet Tyskland eksisterer der en model for korttidsarbejde, som kaldes "Kurzarbeit".

Her kompenserer den tyske stat for en stor del af de ansattes lønninger, hvis en arbejdsgiver bliver nødt til at skære i løn- og arbejdstid under en krise.

Også Sverige har et system for korttidsarbejde, som kan tages i brug ved særligt alvorlige udsving i konjunkturerne.

/ritzau/