Verdenshandelsorganisationen er ikke tilpasset nutidens globale økonomi og skal moderniseres, siger kommissær.

Bruxelles. I en verden, hvor handlen og økonomien er under konstant udvikling, er Verdenshandelsorganisationen, WTO, bagud.

Derfor vil EU-Kommissionen modernisere WTO. Det siger EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, på et pressemøde.

- Verdenshandelsorganisationen har ikke været i stand til at tilpasse sig tilstrækkeligt til den globale økonomi, der hurtigt forandrer sig. Verden har forandret sig, det har WTO ikke.

- Det er på høje tid at handle for at gøre systemet i stand til at håndtere udfordringerne i dagens globale økonomi. Og EU skal have en ledende rolle i den forbindelse, siger hun.

Der er ikke nogen deadline for, hvornår arbejdet med at modernisere WTO skal være færdigt.

EU er imidlertid allerede i samtale med nøglepartnere i WTO som USA og Japan om, hvordan WTO skal se ud i fremtiden.

Malmström understreger, at initiativet til at ændre WTO ikke er på grund af USA's kritik af organisationen.

- Vi reformerer ikke WTO for at behage USA. Men vi er nødt til at reformere den, fordi den ikke er gearet til dagens globale økonomi, siger hun.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere truet med at trække USA ud af WTO, hvis ikke organisationen ville begynde at behandle USA bedre.

Malmström kalder i den forbindelse den nuværende handelskrig mellem USA og Kina for beklagelig.

- Handelskrige er ikke gode og ikke nemme at vinde. Optrapningen er meget beklagelig. Vi er enige med USA på nogle områder i kritikken mod Kina.

- Men vi bakker ikke op om metoderne såsom toldafgifter, som USA anvender for at få Kina til at rette ind, siger hun.

Verdenshandelsorganisationen skal ifølge EU-Kommissionen forbedres på flere områder. Regelbogen skal blandt andet opdateres, mens WTO's overvågende rolle skal styrkes.

/ritzau/