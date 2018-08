84 procent af 4,6 millioner besvarelser i en EU-undersøgelse vil undgå at stille uret frem og tilbage.

Bruxelles. Flere millioner EU-borgere gider ikke længere at skulle stille uret frem og tilbage, når sommer bliver til vinter og omvendt.

Det viser EU-Kommissionens offentlige høring om sommertidsordningen. 84 procent af de 4,6 millioner EU-borgere, der svarede i undersøgelsen, går ind for at afskaffe de tidsændringer, der finder sted to gange om året.

- Millioner synes, at der bør være sommertid året rundt, så det skal ske, sagde EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fredag morgen til ZDF ifølge nyhedsbureauet AFP.

På et pressemøde oplyser EU-Kommissionen, at EU-Parlamentet og medlemslandene snart vil blive præsenteret for et konkret forslag, som de skal tage stilling til.

Med forslaget vil EU-Kommissionen gøre en ende på de årlige tidsskift. Og selv om der ifølge Jean-Claude Juncker er flest, der gerne ser sommertid året rundt, bliver det ikke en del af forslaget.

- Det, vi vil foreslå, er, at landene ikke længere skal ændre tiden. Målet er en fælles løsning, men medlemslandene kan selv beslutte, hvilken udgave de vælger, siger talsperson for EU-Kommissionen Alexander Winterstein.

Det betyder, at nogle lande i teorien kan vælge at gå over til permanent sommertid, mens andre kan vælge at gå over til permanent normaltid - også kendt som vintertid.

Men det vil være meget overraskende, hvis udviklingen går den vej, siger Winterstein.

- De må gerne vælge forskellige løsninger. Men jeg er sikker på, at de vil vælge de løsninger, der er mest fordelagtige for borgerne og erhvervslivet.

De foreløbige resultater viser, at mere end tre fjerdedele af dem, der har deltaget i spørgeundersøgelsen, har en "meget negativ" eller "negativ" oplevelse i forbindelse med de tidsændringer, der finder sted to gange om året.

De 4,6 millioner svar, EU-Kommissionen fik i spørgeundersøgelsen, der løb fra begyndelsen af juli til midt august, er EU-rekord. Over tre millioner af svarene kom fra Tyskland.

