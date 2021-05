Kontrakt med BioNTech og Pfizer med mulighed for køb af 1,8 milliarder doser skal sikre vacciner til 2023.

EU-Kommissionen har indgået kontrakt om køb af 900 millioner vaccinedoser fra BioNTech og Pfizer med mulighed for køb af yderligere 900 millioner.

Det skriver kommissionsformand Ursula von der Leyen på Twitter.

Kommissionen har tidligere annonceret, at en sådan kontrakt var på vej, så der er formentlig tale om, at den nu er underskrevet. Men det skriver hun ikke direkte.

- Glad for at kunne meddele, at EU-Kommissionen netop har godkendt en kontrakt, der garanterer 900 millioner doser (+ mulighed for 900 millioner) med BioNTech og Pfizer for 2021-23, skriver Ursula von der Leyen.

/ritzau/