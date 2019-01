Ungarn har ikke svaret fyldestgørende om forbud mod hjælp til asylansøgeres ansøgninger, mener kommissionen.

EU-Kommissionen går torsdag videre med sin kritik af lovgivning i Ungarn, der blandt andet forbyder asylansøgere hjælp med deres ansøgninger. Det oplyser kommissionen i en pressemeddelelse.

Kommissionen bad i sommer Ungarns regering svare på en række spørgsmål om lovgivningen. Ungarns svar har dog ikke tilfredsstillet kommissionen på tre områder.

Det ene element omhandler forbuddet mod at hjælpe asylansøgere med deres ansøgning. I loven står, at asylansøgere ikke må få hjælp fra relevante nationale og internationale myndigheder.

Det samme gælder for organisationer, der er uafhængige af regeringen.

Kommissionen er også utilfreds med en del af loven, som ifølge kommissionen blokerer for EU-borgeres frie bevægelighed. Konkret er der tale om restriktioner for, at personer under efterforskning ikke må befinde sig i særlige områder nær grænsen.

Som sin tredje anke mener kommissionen, at Ungarn har indført krav til at ansøge om asyl, der ikke er i overensstemmelse med EU's regler.

