En offentlig høring skal forenkle reglerne for økonomisk styring i EU-landene og skabe økonomisk stabilitet.

I bestræbelserne på fortsat at sikre økonomisk stabilitet i EU lægger EU-Kommissionen op til at revidere reglerne for den økonomiske styring i medlemslandene.

Det skal gøres gennem en offentlig høring. Her kan nationale regeringer og parlamenter, EU-institutioner og andre interessenter byde ind i debatten.

De nuværende regler skal forenkles og fokuseres, så det bliver lettere for regeringerne at navigere efter.

Under finanskrisen i 2008 indførte EU-Kommissionen et system til at føre opsyn med de finanspolitikker, der blev ført i medlemslandene. Det skulle sikre, at de overholdt Kommissionens regler.

Det har medført flere positive resultater for den europæiske økonomi, fortæller EU-Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis.

- Den europæiske økonomi har oplevet syv års fortsat vækst og vil både ekspandere i år og næste år. De offentlige finanser er blevet meget bedre. Her har vores fælles finanspolitiske regler spillet en stor rolle, siger han.

Men meget har også ændret sig de seneste ti år. Og derfor skal de eksisterende regler revideres, understreger Valdis Dombrovskis.

- Reglerne er blevet for komplekse. Og implementeringen af vores økonomiske regler og deres effektivitet er afgørende for den økonomiske stabilitet.

- Vi ser frem til en åben og frugtbar diskussion om, hvad der har fungeret, og hvad der ikke har fungeret, de seneste ti år. Og en diskussion om hvordan vi kan skabe konsensus om reglerne og gøre dem endnu mere effektive, siger Valdis Dombrovskis.

Reglerne indebærer blandt andet, at medlemslandene skal holde deres budgetunderskud under tre procent af bnp og den offentlige gæld under 60 procent af bnp.

Det er ikke de nuværende regler i forhold til underskuds- og gældsgrænser, der skal ændres. De vil blive på samme niveau som hidtil.

Men EU-Kommissionen vil over de næste måneder indsamle feedback om, hvordan reglerne har fungeret over de sidste ti år.

Det vil de bruge til at komme med et forslag til, hvordan reglerne skal være i fremtiden.

/ritzau/