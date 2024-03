Ungarsk lov, der forbyder udenlandsk finansiering af valgkampe, strider mod EU-regler, mener EU-Kommissionen.

EU-Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Ungarn for overtrædelse af EU-lovgivningen. Det oplyser EU-Kommissionen onsdag.

Åbningsskrivelsen kommer, fordi Ungarns nye lov om "beskyttelse af national suverænitet" ifølge EU-Kommissionen ikke overholder EU-reglerne.

Loven blev vedtaget i december og forbyder blandt andet udenlandsk finansiering af valgkampe.

- EU-Kommissionen mener, at den ungarske lov overtræder EU-lovgivningen. Særligt, når det gælder principperne om demokrati og valgrettigheder for EU-borgere.

- Det er en del af EU's grundlæggende rettigheder, siger en talsperson for EU-Kommissionen på et pressemøde i Bruxelles onsdag.

Orbáns regerende Fidesz-parti har ifølge Reuters på sin side argumenteret for, at loven vil sætte en stopper for "valgsvindel".

Det sker efter beskyldninger mod oppositionspartier om, at de har modtaget penge fra en amerikansk baseret ngo op til valget i 2022.

EU-Kommissionen er dog bekymret for, at lovgivningen er at forsøg på at stække oppositionen i Ungarn.

- Oprettelsen af en ny myndighed med vidtrækkende beføjelser og et strengt regime for overvågning, håndhævelse og sanktionering risikerer at skade demokratiet i Ungarn alvorligt, siger talspersonen for EU-Kommissionen.

Sagen kommer på et tidspunkt, hvor der fortsat er alvorlige spændinger mellem Ungarn og Bruxelles.

I de seneste måneder har Ungarns premierminister, Viktor Orbán, to gange truet med at nedlægge veto mod beslutninger om Ukraine. Også selv om de øvrige 26 EU-lande var enige.

I december var det optagelsesforhandlinger til Ukraine, som Orbán truede med at blokere. I februar var det 50 milliarder euro i økonomisk støtte til det krigshærgede land.

I begge tilfælde endte Orbán til sidst med at bakke ned. Men veto-truslerne har forstærket billedet af Ungarn som et land, der går sine egne veje i EU-samarbejdet.

Ungarn har nu to måneder til at svare på brevet

/ritzau/