Udsigt til eventuelt at skulle forlade EU uden en aftale bør få indflydelse på afstemning, mener EU-kommissær.

Der er stadig en chance for, at det britiske parlament vil stemme for premierminister Theresa Mays brexit-aftale med EU i januar.

Det siger EU's budgetkommissær, Günther Oettinger, torsdag i et interview med mediet Funke Media Group.

- Det er ikke helt usandsynligt, at det britiske parlament vil stemme for skilsmisse-aftalen i januar, siger Oettinger.

Kommissæren mener, at udsigten til eventuelt at skulle forlade EU uden en aftale bør få indflydelse på afstemningen.

- Der er i hvert fald ikke noget flertal for en kaotisk brexit eller en ny folkeafstemning, siger han.

Premierminister Theresa May måtte tidligere på måneden opgive at gennemføre en afstemning om aftalen med EU i parlamentet.

Det skyldtes, at hun måtte erkende, at hun ville tabe afstemningen med en stor margin.

Hvis ikke briterne godkender Mays brexit-aftale i januar, risikerer Storbritannien at skulle forlade EU uden en aftale 29. marts.

