Sanktioner kan pålægges, men det er ikke umiddelbart i EU-kommissær Pierre Moscovicis tanker, bekræfter han.

Bruxelles. Italiens budgetforslag bekymrer EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, som vil gå i dialog med Italien. Budgettet synes ifølge kommissæren at være i strid med de fælles regler.

- Sanktioner er i teorien en mulighed i henhold til traktaten. Men jeg tænker ikke på sanktioner i øjeblikket, siger Pierre Moscovici til fransk radio ifølge avisen Libération.

Regeringen i Rom har fremlagt et budget for 2019, der øger underskuddet markant. Italien har i forvejen den største gæld i hele EU. Den er på 132 procent af Italiens bnp.

EU-kommissæren kalder den italienske gæld "eksplosiv" i interviewet med fransk radio. Han understreger, at EU-reglerne skal overholdes.

- Reglerne har et fælles mål for Italien, Frankrig og hele eurozonen. Hvis den offentlige gæld stiger, så får vi en ustabil situation, i det øjeblik at konjunkturerne vender, siger Moscovici.

Budgettet, der er blevet fremlagt fredag, betyder, at underskuddet vil stige til 2,4 procent over de næste tre år.

Den tidligere regerings budget ville holde underskuddet på 0,8 procent.

