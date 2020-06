EU vil formentlig stadig være lukket land for de fleste amerikanere, når unionen åbner for indrejser 1. juli.

Hvem er velkomne, og hvem må blive hjemme?

Det var det store spørgsmål, da forhandlere fra EU's medlemslande fredag mødtes for at udarbejde en liste over lande, hvorfra man fra 1. juli vil tillade indrejse til unionens medlemslande.

Det lykkedes dog ikke forhandlerne at blive enige om en færdig liste. Derfor vil man først senere træffe en endelig beslutning. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og The New York Times.

Det står dog ifølge New York Times fast, at EU fortsat vil være lukket land for de fleste amerikanere, når EU fra 1. juli begynder at åbne de ydre grænser for indrejse.

Årsagen er, at man fra EU's side ikke mener, at USA har tilstrækkelig kontrol over coronaepidemien. Det fortæller embedsmænd i EU til New York Times fredag.

27 ambassadører mødtes fredag eftermiddag for at blive enige om kriterierne for at tilbyde karantænefri indrejse fra onsdag i den kommende uge.

Her nåede de frem til et udkast til en liste på mellem 10 og 20 lande. Flere forhandlere vil nu konferere med deres respektive regeringer, inden der træffes en endelig beslutning, oplyser en diplomatkilde over for Reuters.

Imidlertid fortsatte diskussionerne hen over natten til lørdag. Det forventes, at der gives en endelig melding inden lørdag aften.

Ligesom USA optræder Rusland og Brasilien heller ikke på EU's liste over lande, hvorfra man forventer at åbne for indrejser.

