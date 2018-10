Der er stor handel mellem EU og Singapore, hvor flere end 10.000 europæiske virksomheder er repræsenteret.

Bruxelles. Efter otte års arbejde har EU og Singapore fredag underskrevet en frihandelsaftale i forbindelse med et topmøde i Bruxelles.

- Handelsaftalen åbner nye muligheder for europæiske producenter, arbejdere, landmænd og forbrugere, siger EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Singapore er nummer 14 på en liste over EU's største handelspartnere målt på varehandel.

Knap 400 milliarder danske kroner var handlen i varer mellem EU-lande og Singapore sidste år.

Flere end 10.000 europæiske virksomheder er repræsenteret i Singapore.

Frihandelsaftalen bliver underskrevet i forbindelse med et topmøde mellem Europa og Asien, hvor de to verdensdele understreger vigtigheden af internationalt samarbejde og indirekte kritiserer USA's protektionisme.

EU's kommissær for handel, Cecilia Malmström, hæfter sig ved, at aftalen kan blive den første af flere med lande fra Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean).

- Denne aftale med Singapore, som er vores største handelspartner i regionen, er endnu en milepæl for EU. Som den første af sin art mellem EU og Asean vil den skabe nye og store muligheder for vores eksportører, siger Malmström.

Aftalen mangler Europa-Parlamentets accept, og den skal godkendes af alle medlemslande. Det afgjorde EU-Domstolen sidste år.

For to år siden bremsede Belgien i en periode for en handelsaftale med Canada, da den fransktalende provins Vallonien blokerede den.

Med aftalen "fjernes stort set alle resterende" toldsatser i løbet af fem år, oplyser kommissionen.

Aftalen omfatter også betingelser for bæredygtig udvikling, arbejdsregler, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.

